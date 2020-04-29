В Японии назвали условие проведения Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал условие, при котором Олимпийские игры-2020 смогут пройти в Токио летом следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, соревнования состоятся лишь в случае победы над пандемией коронавируса, иначе зрители и спортсмены не будут чувствовать себя в безопасности. Абэ добавил, что большим подспорьем для организации Игр будет изобретение лекарства и вакцины от коронавируса.

28 апреля полную отмену ОИ-2020 допустили в оргкомитете Олимпиады. 24 марта стало известно, что Олимпийские игры-2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Идея отложить старт соревнований принадлежит правительству Японии.

26 марта появилась информация о том, сколько организаторам будет стоить перенос соревнований. Потери оценили в 2,7 миллиарда долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!