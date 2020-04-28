В Японии допустили отмену Олимпиады в 2021 году

Председатель организационного комитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори допустил отмену соревнований в 2021 году, если пандемия коронавируса не будет взята под контроль. Его слова приводит Nikkan Sports.

«В таком случае Игры будут отменены. Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом», — заявил Мори. По его мнению, Игры должны знаменовать собой победу над пандемией и тогда они будут иметь ценность.

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24 марта стало известно, что Олимпийские игры-2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Идея отложить старт соревнований принадлежит правительству Японии.

26 марта появилась информация о том, сколько организаторам будет стоить перенос соревнований. Потери оценили в 2,7 миллиарда долларов.

Из-за военных действий не состоялись Олимпиада 1916 года в Берлине, Игры 1940 года в Токио и Олимпиада-1944 в Лондоне.

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