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Стала известна стоимость переноса Олимпиады-2020

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Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Globallookpress.com

Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год может стоить организаторам 2,7 миллиарда долларов. Такую сумму приводит Forbes.

По данным издания, бюджет Олимпиады на декабрь 2019 года составлял около 12,6 миллиарда долларов. После переноса Игр организаторы потратят на проведение соревнований около 15,3 миллиарда долларов. В этом случае Игры в Токио станут вторыми самыми дорогими в истории. Больше на проведение Олимпиады потратила лишь Россия при подготовке к соревнованиям в Сочи — 21,9 миллиарда долларов.

24 марта стало известно, что Олимпийские игры были перенесены. Отмечалось, что соревнования состоятся не раньше лета 2021 года. Перенос также коснулся и Паралимпиады.

Из-за пандемии коронавируса были отменены практически все международные соревнования, запланированные на весну-лето 2020 года. Так, на 2021-й были перенесены чемпионат Европы и Кубок Америки по футболу, отменены чемпионат мира по хоккею, последние этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам.

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