Олимпиаду-2024 решили «адаптировать к новому миру» из-за пандемии коронавируса

Член Международного олимпийского комитета француз Ги Дрю прокомментировал подготовку к проведению летней Олимпиады 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Грю заявил, что план подготовки устарел из-за пандемии коронавируса, и в первую очередь было решено пересмотреть бюджет соревнований. «Мы должны переосмыслить эти Игры и адаптировать их, чтобы они соответствовали новому миру», — подчеркнул он.

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24 марта стало известно, что Олимпиада-2020, которая была запланирована на лето этого года, перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Потери организаторов при этом оцениваются в 2,7 миллиарда долларов.

28 марта председатель оргкомитета Олимпийских игр 2024 года Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса осложнит подготовку к соревнованиям.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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