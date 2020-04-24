Норвежцы нашли у российских лыжников преимущество из-за пандемии коронавируса

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг нашел у российских лыжников преимущество над норвежцами из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит TV2.

По мнению Нортуга, российские лыжники могут проводить высотные тренировки, не выезжая из страны, а норвежцы вынуждены для этого отправляться за границу. «Но международное сообщение из-за коронавируса закрыто или сильно ограничено. У русских же есть несколько мест на выбор. Им не надо пересекать границу, и это их преимущество», — выразил мнение он.

Нортуг добавил, что норвежцы могли бы обсудить снятие запрета на использование кислородных палаток, которые создают условия, схожие с теми, что бывают на высоте. Этот метод был запрещен в 2003 году.

34-летний Нортуг — двукратный олимпийский чемпион Игр-2010 в Ванкувере. Также на его счету серебро и бронза Олимпиады в Канаде, 13 титулов чемпиона мира и две победы на Кубке мира.

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