Посты в соцсетях доведут олимпийского чемпиона до суда

Норвежский лыжник Петтер Нортуг опубликовал в своем Instagram фотографии с призывом посадить в тюрьму футболиста клуба «Мольде», из-за чего может предстать перед судом. Об этом сообщает Nettavisen.

Во время матча норвежского чемпионата между «Русенборгом» и «Мольде» Нортуг призвал осудить футболиста второй команды, которого подозревают в изнасиловании. Его имя не уточняется.

Адвокат игрока Ойвинд Панцер Иверсен в ответ на это заявил, что Нортуг перешел все границы и оскорбил его клиента. Юрист пообещал, что обсудит произошедшее с футболистом, после чего они решат, подавать ли в суд на лыжника.

30-летний норвежец является обладателем Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2009/10 и двукратным олимпийским чемпионом зимней Олимпиады-2010 в Ванкувере. Также на его счету серебро и бронза зимних Игр и 13 титулов чемпиона мира.

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