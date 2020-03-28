Олимпиаде-2024 предрекли проблемы из-за коронавируса

Председатель оргкомитета Олимпийских игр 2024 года Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса осложнит подготовку к соревнованиям. Его слова приводит Le Dauphine.

По словам Эстанге, оргкомитету предстоит пересмотреть все планы. Это связано с тем, что олимпийский цикл, который обычно длится четыре года, будет сокращен до трех. Кроме того, Эстанге отметил, что нельзя исключать и появления финансовых проблем у потенциальных спонсоров соревнований. «Но я уверен, что мы сумеем адаптироваться», — заключил он.

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24 марта стало известно, что Олимпийские игры-2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год из-за распространения коронавируса. Идея отложить старт Игр принадлежит правительству Японии.

26 марта появилась информация о том, сколько организаторам будет стоить перенос Олимпиады. Потери оцениваются в 2,7 миллиарда долларов.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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