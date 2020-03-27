Отстраненных за допинг спортсменов решили допустить к Олимпиаде в 2021 году

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что отстраненные за употребление допинга спортсмены, чья дисквалификация завершится к Олимпийским играм в 2021 году, будут допущены до соревнований. Его слова приводит Inside the Games.

Банька подчеркнул, что такие спортсмены смогут принять участие в Играх в Токио, даже если бы они не имели возможности выступить на Олимпиаде летом 2020 года. «Дисквалификации привязана к промежутку времени, а не к конкретным спортивным событиям и к тому, случаются они или нет», — уточнил президент WADA.

Он добавил, что понимает обеспокоенность не уличенных в употреблении запрещенных препаратов атлетов. «Мы не можем продлевать наказание с юридической точки зрения. Но я согласен, что это может быть проблемой для чистых спортсменов», — заключил Банька.

Решение о переносе Олимпийских игр 2020 года из-за пандемии коронавируса руководство Международного олимпийского комитета приняло 24 марта. Игры были отложены до 2021 года по инициативе правительства Японии.

Ранее 27 марта сообщалось, что Россия перечислила на счет WADA более одного миллиона долларов в качестве ежегодного взноса.

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