В WADA отреагировали на перенос Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпийские игры. Заявление чиновника доступно в его Twitter-аккаунте.

Банька оценил решение МОК, назвав его правильным в условиях пандемии коронавируса. Он также отметил, что во время борьбы с распространением заболевания в приоритете должно быть здоровье самих атлетов и тех, кто связан с организацией соревнований.

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Ранее 24 марта стало известно, что летом 2020-го Олимпийские игры проводиться не будут. Отмечается, что соревнования состоятся не раньше лета 2021 года. Перенос также коснулся и Паралимпиады.

Из-за пандемии коронавируса были отменены практически все международные соревнования, запланированные на весну-лето 2020 года. Так, на 2021-й были перенесены чемпионат Европы и Кубок Америки по футболу, отменены чемпионат мира по хоккею, последние этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам.

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