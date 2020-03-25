Российский хоккеист попался на кокаине

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского хоккеиста Кирилла Дьякова за употребление кокаина. Об этом сообщается на сайте организации.

Дьяков сдал положительный допинг-тест 2 ноября 2019 года. В его крови были обнаружены следы употребления кокаина, внесенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных веществ. Отстранение хоккеиста составит 15 месяцев.

До декабря прошлого года Дьяков выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал». Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. До этого он играл за «Югру», «Торпедо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Кузню».

В сентябре 2019-го российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов также был дисквалифицирован за употребление кокаина. НХЛ отстранила его на три матча, а IIHF — от выступлений на международных соревнованиях и матчах КХЛ на четыре года.

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