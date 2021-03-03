Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле сделал прививку от коронавируса. Об этом во вторник, 2 марта, он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня незабываемый день — мне сделали прививку! Пандемия еще не закончилась. Мы должны соблюдать ограничительные меры, чтобы сохранить жизни до тех пор, пока большинство людей не получат вакцину», — поделился бывший футболист. Пеле призвал подписчиков соблюдать правила гигиены, по возможности, оставаться дома, носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. «Это пройдет, если мы будем думать о ближних и помогать друг другу», — заключил он.

Бразилец сопроводил пост фотографией, на которой ему вводят препарат в правое плечо. На лице Пеле надета медицинская маска.

По информации портала G1, бывший спортсмен сделал прививку в своем доме в бразильском городе Гуаружа вакциной Coronavac, разработанной китайской фармацевтической компаний Sinovac Biotech. Он получил первую дозу препарата в рамках вакцинации пожилых людям в возрасте от 80 до 84 лет.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. Для иммунизации населения используются препараты Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca.

В феврале 2020-го Пеле впал в депрессию из-за проблем со здоровьем, рассказал его сын Эдинью. По его словам, Пеле недавно перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и восстановительный процесс прошел не так, как должен был. В то время бразилец практически не мог ходить.

Пеле известен по выступлениям за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии трижды выигрывал чемпионат мира. Он стал игроком столетия по версии Международной футбольной ассоциации.