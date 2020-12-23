Месси побил рекорд Пеле

Аргентинец Лионель Месси, выступающий за «Барселону», побил рекорд трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле по количеству забитых за один клуб голов. Об этом пишет РЕН ТВ.

Во вторник, 22 декабря, в ходе матча против «Вальядолида» Месси забил свой 644-й мяч в составе «Барселоны», что обойдя таким образом Пеле на один гол. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сине-гранатовых».

Ранее Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Бразилец поздравил Месси с его карьерой в футбольном клубе «Барселона» и добавил, что очень восхищается аргентинцем. Он выразил сожаление, что подобные истории о долгой любви к одному клубу «будут встречаться все реже».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшего игрока года. Приз получил форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. В споре за награду он обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитана «Барселоны» Лионеля Месси.