ФИФА назвала лучшего футболиста года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшего игрока года. Об этом сообщается на сайте организации.

Приз получил форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. В споре за награду он обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитана «Барселоны» Лионеля Месси. Несмотря на онлайн-формат церемонии награждения, президент ФИФА Джанни Инфантино лично прибыл в Мюнхен, чтобы вручить приз Левадовски.

В 2020 году польский форвард вместе с «Баварией» выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Левандовски стал лучшим бомбардиром и бундеслиги, и главного клубного европейского турнира.

32-летний спортсмен впервые в карьере стал обладателем титула игрока года ФИФА. Самая престижная индивидуальная награда в футболе — «Золотой мяч» — по итогам 2020-го не вручалась.

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