Назван лучший футбольный арбитр в истории

Пьерлуиджи Коллина признан лучшим футбольным арбитром в истории по версии журнала France Football. Об этом сообщает Goal.com.

На награду также претендовали англичанин Кен Астон и француз Мишель Воро. Итальянец в качестве главного судьи обслуживал финалы чемпионата мира-2002, Лиги чемпионов сезона-1998/1999 и Кубка УЕФА в 2004 году.

С 1998 по 2003-й Коллина шесть раз признавался лучшим судьей мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В настоящий момент итальянец возглавляет судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА).

В понедельник, 14 декабря, France Football представило команду мечты — сборную лучших футболистов в истории спорта. Место в воротах символической сборной занял голкипер сборной СССР Лев Яшин.