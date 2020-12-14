Названы лучшие футболисты в истории спорта

Издание France Football представило команду мечты — сборную лучших футболистов в истории спорта. Полный список доступен на сайте журнала.
Как стало известно ранее 14 декабря, место в воротах символической сборной занял голкипер сборной СССР Лев Яшин. Лучшими защитниками в истории признаны бразилец Кафу, представитель ФРГ Франц Беккенбауэр и итальянец Паоло Мальдини.
Полузащиту команды мечты по версии France Football представляют немец Лоттар Маттеус, аргентинец Диего Марадона, испанец Хави Эрнандес и бразилец Пеле.
Лучшими форвардами издание назвало Лионеля Месси, бразильца Роналдо и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.