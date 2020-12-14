Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории футбола

Советского вратаря Льва Яшина, известного по выступлениям за сборную СССР и московское «Динамо», признали лучшим голкипером в истории футбола. Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте издания France Football.

140 журналистов со всего мира проголосовали за кандидатуру советского спортсмена. Яшин включен в символическую «команду мечты».

Яшин признавался лучшим голкипером XX века Международной федерацией футбола (ФИФА). Он также неоднократно входил в различные списки лучших футболистов в истории спорта. Яшин — единственный на своей позиции игрок, выигрывавший «Золотой мяч».

Карьера Яшина продлилась с 1950 по 1971 год. На клубном уровне голкипер представлял «Динамо». Вместе с бело-голубыми он пять раз становился чемпионом СССР. В составе сборной страны в 1960-м Яшин выиграл чемпионат Европы.