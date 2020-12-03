Пеле обратился к умершему Марадоне

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле в своем Instagram обратился к бывшему игроку сборной Аргентины Диего Марадоне, умершему 25 ноября.

Бразилец признался коллеге в любви, а также отметил, что тот был гением и волшебником с мячом в ногах. Также Пеле добавил, что Марадона был для него близким другом с большим сердцем.

«Мир сейчас был бы гораздо лучше, если бы мы меньше сравнивали, а больше восхищались друг другом. Поэтому хочу сказать, что ты несравненный. Твой путь отличался честностью», — написал Пеле, сопроводив публикацию несколькими совместными фотографиями с Марадоной.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Власти Аргентины заподозрили в халатности медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти. Отмечалось, что медицинский работник, вопреки инструкции, не разбудила спортсмена утром.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона — лучший футболист XX века по мнению ФИФА.