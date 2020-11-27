В Аргентине начали расследование обстоятельств смерти Марадоны

В Аргентине началось расследование обстоятельств смерти бывшего футболиста сборной страны Диего Марадоны. Об этом сообщает Todo Noticias.

По информации источника, следователи намерены проверить действия следившего за игроком медицинского персонала на предмет халатности. Подозрения у властей вызвали действия медсестры, которая не разбудила спортсмена рано утром в день смерти, хотя должна была дать ему лекарство. В итоге она вошла в комнату спортсмена только вместе с психологом и психиатром, которые приехали около 11 утра.

В четверг, 26 ноября, адвокат Марадоны Матиас Морла обвинил в преступной халатности врачей скорой помощи. По его словам, медики ехали к игроку 30 минут.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По предварительным данным вскрытия, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.