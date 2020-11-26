Приехавшую к Марадоне скорую обвинили в преступных действиях

Адвокат бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны Матиас Морла в Twitter обвинил приехавшую к спортсмену скорую помощь в преступных действиях.

Морла заявил, что инициирует расследование обстоятельств смерти Марадоны. Он подозревает, что медицинская помощь не была предоставлена аргентинцу вовремя и должным образом. «Скорая ехала больше 30 минут, это преступный идиотизм», — написал адвокат.

Вся галерея «В руках бога» Продолжить Диего Марадона Фото: Bob Thomas Sports Photography / Getty Images 1 /13

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Смерть наступила в результате сердечного приступа. В начале ноября аргентинец перенес операцию на головном мозге. В связи с кончиной Марадоны в Аргентине был объявлен трехдневный траур.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона — лучший футболист XX века по мнению ФИФА.

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