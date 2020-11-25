Сын Марадоны попал в реанимацию

Итальянский футболист Диего Синагра, сын чемпиона мира в составе сборной Аргентины Диего Марадоны, попал в реанимацию. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмьери в своем Twitter-аккаунте.

У 34-летнего Синагры начались осложнения на фоне коронавируса. Палмьери заявил, что спортсмен узнал о смерти своего отца, будучи на больничной койке от некого работника «желтой газеты», который пытался получить комментарий от сына известного футболиста. «Оставьте парня в покое», — призвал коллег Палмьери.

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Ранее стало известно, что 60-летний Марадона скончался. В ноябре бывший игрок сборной Аргентины был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, однако позже его выписали из больницы. Смерть звезды мирового футбола наступила в связи с сердечным приступом.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.

Марадона признал отцовство только в 2016 году. Синагра известен по игре за сборную Италии по пляжному футболу. Также на его счету выступления за клубы Серии D.