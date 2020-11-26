Игровой номер Марадоны предложили вывести из обращения

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш предложил вывести игровой номер аргентинского футболиста Диего Марадоны из обращения во всех командах. Его слова приводит Goal.com.

Виллаш-Боаш посчитал, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна увековечить память об умершем, выведя десятый номер из обращения. «Это была бы наибольшая почесть, которую мы могли бы оказать. Смерть Марадоны — невероятная потеря для мирового футбола», — заявил тренер.

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Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Смерть наступила в результате сердечного приступа. В начале ноября аргентинец перенес операцию на головном мозге.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». Десятка уже выведена из обращения в «Наполи», где Марадона стал обладателем Кубка УЕФА и дважды выиграл чемпионат Италии. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона — лучший футболист XX века по мнению ФИФА.