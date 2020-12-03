Сын Марадоны посоветовал «Барселоне» вывести из обращения игровой номер отца

Итальянский футболист Диего Марадона-младший Синагра, сын чемпиона мира в составе сборной Аргентины Диего Марадоны, посоветовал испанской «Барселоне» вывести из обращения игровой номер отца. Его слова приводит издание Marca.

Также он считает, что 10-й номер следует вывести всем командам, за которые играл его отец. «Командам, где он играл, стоит это сделать», — заявил Марадона-младший, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также оценил то, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси почтил память о его отце. «Меня это очень тронуло. Эти пару дней были полны эмоций. Поступок Леонеля был особенным, прекрасным. Я расплакался после этого», — рассказал сын Марадоны.

Ранее главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш предложил вывести игровой номер аргентинского футболиста Диего Марадоны из обращения во всех командах. Он посчитал, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна так увековечить память об умершем.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Смерть наступила в результате сердечного приступа. В начале ноября аргентинец перенес операцию на головном мозге. Власти Аргентины заподозрили в халатности медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». Десятка уже выведена из обращения в «Наполи», где Марадона стал обладателем Кубка УЕФА и дважды выиграл чемпионат Италии. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона — лучший футболист XX века по мнению ФИФА.