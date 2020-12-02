Опубликовано последнее сообщение Марадоны перед смертью

Опубликовано последнее сообщение бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны. Его приводит Football italia со ссылкой на телепрограмму Secretos Verdaderos.

По информации издания, перед смертью футболист пообщался в WhatsApp с бойфрендом своей бывшей жены Вероники Охеды. Марадона поблагодарил его за хорошее отношение к Охеде и воспитание его семилетнего сына Диего Фернандо. «Заботься о ней и о моем ангеле Диего, которому нет равных. У меня много сыновей, но этот избавит меня от последних седых волос», — обратился он к собеседнику.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Власти Аргентины заподозрили в халатности медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти. Отмечалось, что медицинский работник, вопреки инструкции, не разбудила спортсмена утром.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона — лучший футболист XX века по мнению ФИФА.