Футболистке пригрозили расправой за отказ почтить память Марадоны

Футболистке испанской команды «Виахес Интерриас» Паоле Дапене пригрозили расправой за отказ почтить память бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны. Об этом она рассказала AS.

Дапена заявила, что ей пришлось закрыть аккаунты в социальных сетях. «Проблема в том, что эти люди также нашли страницы моих коллег и стали преследовать их. Нас не только оскорбляют, но и угрожают убийством», — отметила спортсменка.

Она добавила, что не ожидала, что ее поступок вызовет такую бурную реакцию. «Я думала, что об этом узнают только мои подписчики в Instagram», — заключила Дапена.

О том, что Дапена отказалась почтить память Марадоны, стало известно 30 ноября. Минуту молчания перед матчем спортсменка провела сидя на газоне, а после заявила, что не будет участвовать в акции в память о «насильнике и педофиле».

Аргентинец скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола. Несмотря на скандальную репутацию, Марадона ни разу не был признан виновным в совершении преступлений насильственного характера.