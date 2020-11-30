Футболистка отказалась почтить память Марадоны и обвинила его в насилии

Испанская футболистка клуба «Виахес Интерриас» Паола Допена отказалась почтить память бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Об этом сообщает AS.

Минуту молчания перед матчем спортсменка провела сидя на газоне. «Я отказываюсь участвовать в акции в память о насильнике и педофиле», — заявила Допена.

Она добавила, что три дня назад перед товарищеской игрой в знак признания Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин состоялся памятный акт, но он не включал минуту молчания.

Журналисты издания Sport Bible при этом обвинили Допену в подстрекательстве. Несмотря на скандальную репутацию, Марадона ни разу не был признан виновным в совершении преступлений насильственного характера.

Ранее 30 ноября стало известно, что за неделю до смерти Марадона упал и ударился головой. Какие последствия для здоровья бывшего футболиста имело падение, не уточняется.

Аргентинец скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.