Стало известно об ударе Марадоны головой за неделю до смерти

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона за неделю до смерти упал и ударился головой. Об этом стало известно РИА Новости со слов Родольфо Баке, адвоката подозреваемой в халатности медсестры Даяны Гиселы Мадрид.

«Его не отвезли в больницу, не сделали томографию. Никто его никуда не отвез», — заявил Баке. Расследование также проведено не было. Какие последствия для здоровья Марадоны имело падение, не уточняется.

В отношении Мадрид ведется расследование: она соврала на допросе о том, что слышала, как Марадона шевелился у себя в комнате. Выясняется, заходила ли она к футболисту и дала ли все необходимые лекарства.

Леопольдо Луке, врач Марадоны, уже отреагировал на обвинения в смерти игрока. Доктор заявил, что никого, в том числе себя, не считает виновным в случившемся.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.