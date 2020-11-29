Врач Марадоны отреагировал на обвинения в смерти футболиста

Леопольдо Луке, врач бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, отреагировал на обвинения в смерти игрока. Об этом сообщает ТАСС.

Доктор заявил, что никого, в том числе себя, не считает виновным в случившемся. Он также выразил готовность сотрудничать со следствием. Луке подчеркнул, что находившийся в доме Марадоны медицинский персонал занимался его лечением от алкогольной зависимости и не мог предотвратить сердечный приступ.

Ранее в воскресенье, 29 ноября, сообщалось, что в доме и клинике Луке прошли обыски. Кроме того, доктору предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и неоказании помощи Марадоне.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.