Анчелотти прослезился во время посвященной Марадоне минуты молчания

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прослезился во время минуты молчания, посвященной ушедшему из жизни бывшему футболисту сборной Аргентины Диего Марадоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Итальянский специалист не смог сдержать эмоций на памятной церемонии, прошедшей в субботу, 28 ноября, перед матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Лидса». Игра завершилась победой последних со счетом 1:0.

Аргентинский футболист Диего Марадона, чемпион мира-1986 и один из величайших игроков в истории футбола, скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.