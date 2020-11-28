Появились подробности телефонного разговора врача Марадоны и диспетчера скорой

Появились подробности телефонного разговора Леопольдо Луке, врача аргентинского футболиста Диего Марадоны, и диспетчера скорой помощи. Об этом сообщает телеканал TN со ссылкой на расследование генпрокуратуры.

Луке попросил отправить бригаду врачей в район Сан-Андрес в Тигре. «Здесь человек, у которого остановились дыхание и сердце. Врач пытается ему помочь», — сказал он.

Ранее 28 ноября сообщалось, что было установлено время, через которое скорая помощь прибыла к Марадоне после вызова. Врачи приехали через 11 минут, а не через полчаса, как ранее заявлял адвокат футболиста Матиас Морла.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.