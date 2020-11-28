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Установлено время прибытия скорой помощи к Марадоне

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Фото: RICARDO MORAES / Reuters

Установлено время, через которое скорая помощь прибыла к аргентинскому футболисту Диего Марадоне после вызова. Об этом сообщается на сайте телеканала TN со ссылкой на расследование Генпрокуратуры.

Врачи приехали через 11 минут, а не через полчаса, как ранее заявлял адвокат футболиста Матиас Морла. Звонок диспетчеру поступил в 12:16 по местному времени, значит, в 12:27 машина уже была у дома Марадоны.

Ранее 28 ноября сообщалось о результатах вскрытия тела спортсмена. Согласно патологоанатомическому исследованию, Марадона умер от острого отека легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Отмечалось, что у него была обнаружена патология, из-за которой сердце было в два раза больше нормы.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Предварительной причиной его смерти был назван сердечный приступ.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.

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