«Лидс» вырвал победу у «Эвертона» в матче АПЛ

«Лидс» на выезде обыграл «Эвертон» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей в концовке встречи дальним ударом отличился Рафинья.

Победа позволила «Лидсу» набрать 14 очков и выйти на 11-е место в чемпионате. В активе «Эвертона» 16 очков,ливерпульский клуб находится на шестой позиции.

В следующем туре «Эвертон» 5 декабря на выезде сыграет с «Бернли». «Лидс» в тот же день на чужом поле встретится с «Челси».