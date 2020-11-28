Хет-трик алжирца помог «Манчестер Сити» разгромить аутсайдера АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Бернли» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 ноября, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился алжирский полузащитник Рияд Марез. Еще по голу забили Ферран Торрес и Бенжамен Менди.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 15 очков и выйти на восьмое место в турнирной таблице. «Бернли» имеет в активе пять очков и занимает 17 позицию.

В следующем туре «Манчестер Сити» 5 декабря на своем поле примет «Фулхэм». «Бернли» в тот же день дома сыграет с «Эвертоном».