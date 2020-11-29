Работник похоронного бюро попросил прощения за фото с телом Марадоны

Сотрудник похоронного бюро Клаудио Фернандес, сфотографировавшийся на фоне тела умершего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны, раскаялся в своем поступке. Об этом сообщает издание Minuto 1.

По словам Фернандеса, снимок был сделан спонтанно. «Мой сын, как и другие, поднял палец, и они сделали фото. Я знаю, что многие обиделись и плохо это восприняли», — объяснил он в эфире Radio 10. Мужчина заверил, что фотография была сделана не с его телефона и ни он, ни его сын не позировали намеренно.

Фернандес рассказал, что с тех пор, как фотография стала вирусной, он стал получать телефонные угрозы от группы фанатов. Мужчина публично попросил прощения у родственников Марадоны и его поклонников.

Ранее в сети появился снимок с участием Фернандеса с поднятым вверх пальцем на фоне тела умершего Марадоны. Скандальный поступок мужчины вызвал гнев поклонников футболиста. После бурной реакции на фото похоронное бюро уволило сотрудника.

Диего Марадона умер 25 ноября. Чемпиону мира по футболу было 60 лет. Смерть известного игрока и тренера была вызвана проблемами с сердцем. В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона cчитается одним из величайших игроков в истории футбола.