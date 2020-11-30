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Кадыров назвал Тайсона братом и предложил провести новый бой с Джонсом в Грозном

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал исход боксерского поединка между американцами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Соответствующий пост доступен на его странице во «ВКонтакте».

Кадыров заметил, что поединок получился очень зрелищным, несмотря на то, что боксеры давно завершили карьеру. «На самом деле я рад, что их встреча на ринге победителя не выявила. Это справедливый итог», — подчеркнул политик.

Глава Чечни добавил, что ему всегда нравилось, как боксирует Тайсон, и назвал американца братом. «Майку обязательно надо провести еще один поединок с Джонсом. Мы готовы его организовать в Грозном», — предложил он.

Ранее 30 ноября сообщалось, что Тайсон признался в употреблении марихуаны перед боем. Американец подчеркнул, что никогда не собирался бросить употребление наркотика, так как это не вредит ему.

Выставочный поединок Тайсона и Джонса прошел 29 ноября и завершился вничью. Оба боксера остались недовольны результатом противостояния. Также спортсмены выразили желание провести повторный бой.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.

Джонс удерживал титулы в среднем, полутяжелом и тяжелом весе. Американец завершил карьеру в феврале 2018-го.

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