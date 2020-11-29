Рой Джонс выразил готовность снова подраться с Тайсоном

Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил готовность снова подраться с соотечественником и другим экс-чемпионом мира Майком Тайсоном. Слова 51-летнего Джонса приводит MMA Fighting.

Джонс отметил, что готов вновь выйти в ринг против Тайсона. Однако, американец подчеркнул, что ему необходимо посоветоваться со своей семьей. «Принимать удары от Майка непросто», — подчеркнул он.

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Оба боксера остались недовольны результатом противостояния. Выставочный поединок прошел 29 ноября и завершился ничьей.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.

Джонс удерживал титулы в среднем, полутяжелом и тяжелом весе. Американец завершил карьеру в феврале 2018-го.