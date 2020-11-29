Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью

Бой бывших чемпионов мира по боксу между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим завершился вничью. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок продлился все восемь раундов по две минуты. Согласно решению Атлетической комиссии штата Калифорния, регулировавшая противостояние, в бою были запрещены нокауты. Также официально результаты поединка не учитывались в статистике.

Первоначально бой Джонса и Тайсона должен был пройти в сентябре. Однако, бой перенесли ради обеспечения большей выручки с продаж pay-per-view.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.

Джонс удерживал титулы в среднем, полутяжелом и тяжелом весах. Американец завершил карьеру в феврале 2018-го.