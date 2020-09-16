Фанаты увидели тренировку Роя Джонса и испугались за Тайсона

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Американский боксер Рой Джонс-младший опубликовал видео своей тренировки в преддверии боя с соотечественником Майком Тайсоном. Ролик доступен в его Instagram.

На смонтированном из нескольких частей видео боксер отрабатывает удары со спарринг-партнером. Фанаты, увидевшие публикацию, восхитились скоростью ударов Джонса и испугались за Тайсона, предвидя его поражение. «У Тайсона нет шансов...», «Тайсон в беде», «У Майка проблемы, кажется», — написали они в комментариях. Некоторые пользователи при этом напротив посчитали, что техника Джонса стала слабее.

31 августа Джонс уже показывал свою тренировку, тогда он тоже удивил фанатов мощью ударов. На том ролике было видно, как американец работает с боксерской грушей.

Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с 51-летним Джонсом выставочный поединок, появилась 21 июля. Предполагается, что выручка от боя, который назначен на 28 ноября, пойдет на благотворительность.

Майк Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Рой Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.