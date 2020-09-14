Рой Джонс рассказал о взгляде американской пропаганды на русских

Американский и российский боксер Рой Джонс рассказал о жизни в России и призвал не доверять пропаганде в США. Его слова приводит Daily Mail.

51-летний спортсмен признался, что пользуется популярностью в России. «Я здесь вроде Майкла Джексона или Майкла Джордона. Машины останавливаются, дети подбегают. Просто невероятно», — заявил он. Джонс также отметил, что считает получение российского гражданства важным шагом. «Это доказывает, что мы — США и Россия — не враги», — убежден он.

Также боксер уверен, что отношение к нему со стороны людей в России опровергает постулаты американской пропаганды. «95 процентов россиян знают, откуда я приехал, и что я — американец. И что? Я столкнулся с ненавистью? Но если бы вы послушали американскую пропаганду, то решили бы, что русские вечно хотят нас убить», — добавил Джонс.

В данный момент боксер тренируется в США. 28 ноября ему предстоит выйти в ринг против экс-чемпиона Майка Тайсона.

Джонс — обладатель двойного гражданства. Российский паспорт он получил в сентябре 2015 года. Этому предшествовала встреча боксера с президентом страны Владимиром Путиным.