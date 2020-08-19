Рой Джонс пригрозил сняться с боя против Тайсона

Американский и российский боксер Рой Джонс-младший пригрозил отказаться от боя против соотечественника Майка Тайсона. Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсмен раскритиковал организаторов поединка за решение перенести мероприятие на 28 ноября. По словам Джонса, из-за подготовки к встрече с Тайсоном он был вынужден отказаться от участия в других проектах, а задержка лишь увеличит его финансовые потери.

В связи с этим Джонс требует от организаторов компенсацию. Американец и его представители пока не решили, сколько конкретно хотят получить. Боксер отметил, что в любой момент готов отказаться от боя.

Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с Джонсом выставочный поединок, появилась 21 июля. Изначально бой назначили на 12 сентября.

О желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров Тайсон рассказал в конце апреля. Американец не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл.

В послужном списке 51-летнего Джонса 66 побед (47 — нокаутом). Боксер, который последний бой провел осенью 2018 года, девять раз уступал на профессиональном ринге.