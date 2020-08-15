Рой Джонс показал видео с тренировки и восхитил фанатов скоростью ударов

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Американский и российский боксер Рой Джонс-младший опубликовал в Instagram кадры с тренировки в преддверии поединка с Майком Тайсоном.

Подписчики 51-летнего спортсмена восхитились его формой, в частности, скоростью ударов: «Молниеносные руки», «Отлично! Рой, ты еще можешь вернуться и забрать один из чемпионских поясов!», «Никогда не знаешь, откуда прилетит одна из этих бомб».

Джонс готовится к поединку с американцем Майком Тайсоном, запланированному на 28 ноября. Выставочный бой пройдет в США, изначально он должен был состояться в сентябре, но организаторы решили его перенести, чтобы добиться максимальной выручки.

Джонс провел последний бой в феврале 2018-го, одержав победу судейским решением над Скоттом Сигмоном. 54-летний Тайсон не выходил на ринг с 2005 года. На его счету 58 поединков, 50 из которых он выиграл.