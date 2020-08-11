Джонс раскрыл детали переговоров о бое с Тайсоном

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу, американец Рой Джонс раскрыл детали переговоров о бое с соотечественником Майком Тайсоном. Его слова приводит The Sun.

Джонс рассказал, что менеджеры Тайсона позвонили ему и предложили поединок. «Я подумал: "Подождите, он хочет со мной?"» — вспомнил боксер. Он заметил, что взял время подумать и посоветоваться с семьей. Вскоре бывший спортсмен согласился.

Позднее у Джонса и представителей Тайсона состоялся еще один разговор, в ходе которого были улажены все нюансы. «Я окончательно на пенсии, но не говорю "нет" Майку Тайсону», — заключил бывший боксер.

10 августа сообщалось, что бой Тайсона против Роя Джонса перенесен с 12 сентября на 28 ноября. Причина решения организаторов не раскрывается, но, по одной из версий, дело в желании собрать больше денег более продолжительной рекламной кампанией поединка.

О намерении вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров Тайсон впервые рассказал в конце апреля. Американец не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл.