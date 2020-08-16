Рой Джонс зачитал рэп в собственном клипе и восхитил фанатов

Российский и американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший зачитал рэп в собственном клипе. Ролик доступен в его Instagram.

В минутное видео включены кадры прошлых боев Джонса. Фанаты в комментариях восхитились боксером. «Талантливый человек талантлив во всем!», «Вперед, чемпион!», «Лучше, чем 90 процентов рэперов», «Легенда», — написали они.

15 августа Джонс опубликовал в Instagram кадры с тренировки в преддверии поединка с Майком Тайсоном. Подписчики 51-летнего спортсмена восхитились его формой, в частности, скоростью ударов.

Выставочный поединок Джонса и Тайсона пройдет 28 ноября в США. При этом изначально планировалось, что бой состоится в сентябре, но организаторы решили добиться максимальной выручки, поэтому перенесли его.

На профессиональном ринге Джонс провел 75 поединков, из которых выиграл 66. В активе Тайсона 58 боев и 50 побед.