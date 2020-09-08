Американский боксер Майк Тайсон восхитил подписчиков видео с тренировки, которое он опубликовал в своем Instagram.

Спортсмен показал, как на высокой скорости отрабатывает удары в паре с тренером. «Лучший после Мохамеда Али», — написал пользователь с ником we4entrepreneur. «Король вернулся», — отметил tof_asadov.

В конце апреля 54-летний Тайсон заявил о желании провести ряд боев на благотворительных турнирах. Он приступил к тренировкам и начал публиковать видео из зала. 28 ноября спортсмен должен провести выставочный поединок против Роя Джонса-младшего.

Американец не выходил на ринг с 2005 года. Спортсмен провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них нокаутом). Также Тайсон является самым молодым в истории обладателем титула чемпиона мира в тяжелом весе.