Рой Джонс показал видео с тренировки и удивил фанатов «убийственными ударами»

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Американский боксер Рой Джонс показал новое видео своей тренировки и удивил фанатов. Соответствующий пост доступен в его Instagram-аккаунте.

На ролике видно, как американец работает с боксерской грушей. Эта тренировка — часть подготовки Джонса к поединку с соотечественником Майком Тайсоном. Пользователи сети отметили быстроту реакции спортсмена и мощь его ударов. «Его руки!», «Вот это скорость!», «Убийственные удары», — написали они в комментариях.

19 августа Джонс пригрозил сняться с боя против Тайсона из-за его переноса с 12 сентября на 28 ноября. По словам спортсмена, из-за подготовки к поединку он был вынужден отказаться от участия в других проектах, а задержка лишь увеличит его финансовые потери.

Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с 51-летним Джонсом выставочный поединок, появилась 21 июля. Предполагается, что выручка от боя пойдет на благотворительность.

Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.