Тайсон захотел нового боя после ничьей с Джонсом

Американский боксер Майк Тайсон готов провести очередной выставочный поединок после ничьей против экс-чемпиона мира Роя Джонса-младшего. Его слова передает ESPN.

54-летний Тайсон захотел снова выйти на ринг. В беседе с журналистами после поединка он однозначно ответил, что рассчитывает на новый бой.

Ранее 29 ноября стало известно, что поединок между Тайсоном и Джонсом продлился все восемь раундов. Официально подсчет очков не велся и результатом боя была признана ничья. Однако, согласно статистике CompuBox, Тайсон оказался точнее соперника. 67 его ударов настигли цели, в то время как лишь 37 попаданий оказались на счету Джонса.

Первоначально поединок должен был пройти в сентябре, однако дата была сдвинута. По словам 51-летнего Джонса, данное решение продиктовано стремлением увеличить доходы от pay-per-view (платы за просмотр).

Тайсон заявил о готовности провести выставочный поединок весной 2020-го. Подраться с ним хотел и его бывший соперник Эвандер Холифилд.

В 1986 году Тайсон стал самым молодым в истории обладателем пояса чемпиона мира в тяжелом весе. Джонс завоевывал титул в четырех весовых категориях.