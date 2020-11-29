Олимпийский чемпион назвал бой Тайсона с Джонсом танцем дедушек

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко оценил бой между тяжеловесами Роем Джонсом и Майком Тайсоном. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам россиянина, ему не понравился поединок, так как он был похож на танец двух дедушек. Боксер отметил, что единственной целью мероприятия было зарабатывание денег, а спортивная составляющая отсутствовала.

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Оба боксера остались недовольны результатом противостояния. Выставочный поединок прошел 29 ноября и завершился ничьей.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.

Джонс удерживал титулы в среднем, полутяжелом и тяжелом весе. Американец завершил карьеру в феврале 2018-го.