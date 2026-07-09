ФСИН отреагировала на сообщения о попытке убийцы 12-летней Миланы свести счеты с жизнью

ФСИН опровергла сообщения о попытке убийцы 12-летней Миланы свести счеты с жизнью

Сообщения о попытке Федора Мехнина, признавшегося в расправе над 12-летней девочкой из Ленобласти, свести счеты с жизнью не соответствуют действительности. Об этом «Ленте.ру» заявили в ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным источника, Мехнин находится в СИЗО, попыток суицида он не предпринимал ни 9 июля, ни ранее.

2 июля 12-летняя девочка ушла за грибами и пропала. Позже ее нашли без признаков жизни в лесу недалеко от СНТ «Захожье». Вскоре по подозрению в расправе был задержан Федор Мехнин. На допросе он дал показания, рассказав, как расправился с девочкой. По его словам, он не сразу понял, что перед ним оказалась несовершеннолетняя.