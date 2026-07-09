Лавров рассказал об украинском следе в терактах в Африке

Лавров: Наемников с Украины используют для терактов в Африке

Украинских наемников системно используют для организации терактов в Африке. Об этом в ходе брифинга по итогам визита в Мозамбик рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы выступаем за урегулирование путем переговоров при параллельном подавлении террористических угроз, которые на континенте никуда не исчезают. Более того, в последнее время в этих вылазках террористов стали активно использоваться украинские наемники», — рассказал дипломат.

Он добавил, что обсудил с представителями Мозамбика конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой и проблему Сахарского региона.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что силовые структуры Украины поощряют транзит запрещенных наркотических веществ из Латинской Америки в Европу. В ведомстве считают, что порты Одесской области стали «основной перевалочной базой наркотранзита в Европу».