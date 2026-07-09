Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:51, 9 июля 2026Бывший СССР

Лавров рассказал об украинском следе в терактах в Африке

Лавров: Наемников с Украины используют для терактов в Африке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Украинских наемников системно используют для организации терактов в Африке. Об этом в ходе брифинга по итогам визита в Мозамбик рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы выступаем за урегулирование путем переговоров при параллельном подавлении террористических угроз, которые на континенте никуда не исчезают. Более того, в последнее время в этих вылазках террористов стали активно использоваться украинские наемники», — рассказал дипломат.

Он добавил, что обсудил с представителями Мозамбика конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой и проблему Сахарского региона.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что силовые структуры Украины поощряют транзит запрещенных наркотических веществ из Латинской Америки в Европу. В ведомстве считают, что порты Одесской области стали «основной перевалочной базой наркотранзита в Европу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Экс-сотрудник СБУ раскрыл подробности о вызвавшем массовые взрывы заводе под Киевом
    Обрушение смерча на Москву опровергли
    Аллигатор откусил руку 11-летнему мальчику
    Стилист Лисовец оценил новый показ Chanel фразой «худшее и унылое»
    Пилоты пассажирского самолета задели хвост другого лайнера и сорвали рейс
    Жилье на российском курорте бросились продавать со скидками
    Мощное землетрясение произошло в Европе
    Лавров заявил об окончательной утрате доверия к Западу
    Представитель «Зверей» ответила на слухи об уходе группы со сцены
    Лавров рассказал об украинском следе в терактах в Африке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok