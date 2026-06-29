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12:21, 29 июня 2026Мир

Украину уличили в связях с наркокартелями

СВР: Украина поощряет транзит наркотиков из Латинской Америки в Европу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Rafael / Shutterstock / Fotodom

Силовые структуры Украины поощряют транзит запрещенных наркотических веществ из Латинской Америки в Европу. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Интерес украинцев очевиден. Погрязший в коррупции режим Владимира Зеленского стремится получить дополнительный доход, особенно в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его неуемные запросы. В Киеве также ценят помощь наркокартелей в деле привлечения в Вооруженные силы Украины (ВСУ) новых наемников (...). Кроме того, интерес для наркокартелей представляет доступ к украинскому "черному рынку" оружия», — отмечают в СВР.

В разведывательном ведомстве указали, что латиноамериканские преступные группировки стремятся расширить географию поставок наркотических средств. Украина, в свою очередь, рассматривается ими как «безопасный коридор» для выхода на европейский рынок. По данным СВР, порты Одесской области стали «основной перевалочной базой наркотранзита в Европу».

22 июня политолог Ксения Коновалова-Алхименкова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что новый президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, который хочет развернуть внутри страны масштабную борьбу с преступностью, не сможет решить проблему отправки колумбийских наемников в ВСУ.

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