Специалист Флутков: Жилье в Сочи продают со скидками до 15 процентов

Спрос на вторичное жилье в Сочи за июнь упал вдвое. На этом фоне жилье на российском курорте бросились продавать со скидками до 15 процентов, рассказал эксперт по недвижимости Сочи Кирилл Флутков, его слова передает ТАСС.

Главной причиной спада интереса к недвижимости на курорте специалист считает изменение структуры покупателей. Раньше жилье в Сочи чаще всего покупатели инвесторы, но доходность таких вложений снизилась на 35-40 процентов, поэтому многие заняли выжидательную позицию.

«Локальный спрос со стороны тех, кто покупает квартиру для собственного проживания, сохранился, однако полностью компенсировать сокращение инвестиционных покупок он не смог», — отметил Флутков. Это быстро отразилось на переговорах между покупателями и продавцами — сумма в объявлениях все чаще отличается от реальной суммы сделки.

Однако на ценах пока ситуация особо не отразилась. За год средняя стоимость квадратного метра «вторички» в Сочи выросла минимально — примерно на один процент, до 320 тысяч рублей. «Для курортного города это фактически означает остановку роста. Более того, во втором квартале квадратный метр уже подешевел примерно на 3 процента, что подтверждает усиление переговорной позиции покупателей», — заключил эксперт.

Ранее аналогичную динамику цен заметили и в местном филиале федеральной компании «Этажи».